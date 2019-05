“Al final de sus días, Pacheco se estaba tomando 18 pastillas diarias. Estas fueron recetadas por los médicos de la Clínica del Country, de Bogotá. Sus amigos lo vieron deteriorarse poco a poco”, relató Diva, antes de añadir que “La depresión, derivada de la soledad”, acabó con él.

Fernando González Pacheco decidió evitar las visitas en sus últimos días y se alejó de todo el mundo en su apartamento, según contó su asistente Marlen Pardo, idea que reforzó la actriz Judy Henríquez, amiga de uno de los animadores más importantes de la televisión colombiana: “Muchas veces quisieron ir a visitarlo y él decía ‘No. Digan que estoy dormido, que no estoy’. No quería. Porque sabía que tenía problemas para hablar, tenía problemas un poquito de entender, y prefería que la gente lo recordara como fue, y no como lo que era al final: un hombre solo, vivía con un chofer y una enfermera, que es la tristeza que me da”.

“Él, por su timidez, se guarda. Y se lo empieza a tragar la depresión”, recordó Jota Mario, quien añadió que “en lo últimos meses, digo años, Pachecho estuvo 10, 12, 20 veces en el hospital”.

Como ya se conoce, finalmente Pacheco murió 11 el de febrero de 2014, a las 7:50 p.m., en la Clínica del Country.

