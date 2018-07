Y es que Sebastián fue el encargado de animar el evento en el que los colombianos le dieron la bienvenida a los jugadores de la Selección Colombia, tras su participación en el Mundial Rusia 2018.

Entre otros éxitos, el cantante interpretó su himno a la Copa del Mundo ‘Love’.

Su participación en el anticipado encuentro de fanáticos con los deportistas despertó varias reacciones, como se puede ver en los siguientes trinos

Se imagina ver a la selección y estar en un mini concierto gratis de Sebastian yatra, like no me pasa porque no estoy en bogota.

— Only Gabriela 🇨🇴 (@jadesyrevival) July 5, 2018