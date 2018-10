Como le comentó la peruana a ‘Lo sé todo’, el 12 de octubre entabló esta demanda con la que logró que solicitaran a su expareja que no siguiera hablando de ella y que se alejara, pero él no ha cumplido. Suarez tiene otras intenciones.

“Me engañó, me puso los cachos 4 años; encima de todo eso trabajó en Televisa, lo ayudé como productor musical, lo ayudé en todo […] Quiere una indemnización por tiempo de servicios, él trabajó y la ley mexicana es muy clara en ese sentido, pero yo se lo dejo a mi abogado y la verdad me parece patético que te engañen, te pongan los cachos y encima quieran que tú les des dinero”, dijo la conductora.

Esto, después de que el argentino, en una entrevista en vivo para ‘Suelta la sopa’, citada por Tv Notas, dijera que iba a pedir lo justo por haber convivido y trabajado una larga temporada con la conductora, y evadiera constantemente la pregunta sobre sus supuestas infidelidades.

Los procesos ya se encuentran en manos de la justicia del país azteca y Bozzo solo espera que se haga lo que ella cree correcto.

“Le deseo que sea feliz, pero que no me tome a mí de pendeja, porque yo de pendeja no tengo un pelo, y si yo defiendo a las mujeres, no voy a ser la idiota que le dé dinero para que mantenga a la otra”, concluyó la presentadora.