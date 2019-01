El actor se mostró dichoso por haber conseguido el premio y en su jocoso discurso agradeció a su esposa, sus hijos, al director de la película, Adam Mckay e hizo un especial agradecimiento a “satán”, pues fue él quien lo inspiró para encarnar al exmandatario estadounidense, según dijo el mismo Christian Bale.

“Gracias a satán por darme la inspiración para interpretar este papel (Dick Cheney)”, aseguró, lo que causó gracia entre los demás asistentes. Posteriormente, agradeció a los demás actores con los que compartió escenas en la película.

Ante el discurso del británico, la ‘Iglesia’ se pronunció en sus redes sociales asegurando que para ella “satán es un símbolo de orgullo, libertad e individualismo” que le sirve para proyectar “el mayor potencial personal”, y lo comparó con el talento de Bale que lo llevó a ser merecedor del premio.

Además, la comunidad que profesa el satanismo agregó que Bale ha sido el mejor Batman de la historia.

Also, Bale's Dark Knight era Batman is the best Batman ever. pic.twitter.com/RAG8GxaKSy

