Cuando Regina King subió a recibir su estatuilla por mejor actriz de reparto, gracias a su papel en ‘If Beale Street Could Talk’, Evans se paró de la silla, estiró su brazo para que se apoyara y la acompañó a subir las escaleras.

El gesto del actor fue aplaudido en redes sociales, en donde no solo replicaron el momento con grabaciones y gifs, sino que los destacaron con mensajes como “la caballerosidad no ha muerto” o “el Óscar a la caballerosidad es para Chris Evans”.

A continuación, algunas de las reacciones de Twitter a lo ocurrido en la noche del domingo durante la ceremonia de los Premios Óscar:

“Tengo que devolverme y ver nuevamente a Chris Evans ayudar al tesoro nacional Regina King subir al escenario”

Had to go back and rewatch Chris Evans helping national treasure Regina King to the stage. ❤️ #Oscars pic.twitter.com/RUVKOVkQ98

“Chris Evans ayudando a Regina a subir al escenario, previniendo una caída, es la razón por la que siempre será el Capitán América… que ser humano más hermoso”

Chris Evans helping Regina to get on stage and preventing her from almost falling is the reason why he is always going to be Captian America.. what a beautiful human being😩❤️#Oscars pic.twitter.com/RyJ95AjVQu

— 🎟Menna 🎟 (@kopfkiino) February 25, 2019