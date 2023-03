Un video que se viralizó rápidamente en redes mostró el momento exacto en el que el artista mexicano, que se perfila para ser uno de los más reconocidos del género regional de su país, sufrió un percance instantes después de que salió montado sobre un caballo blanco para una presentación musical.

(Vea también: Adele quedó impactada con el ‘show’ de Shakira y Bizarrap y le envió mensaje a Piqué)

El hecho provocó una ola de rechazo entre los internautas, quienes se mostraron en contra de hacer uso de animales para cualquier espectáculo.

En el caso específico del artista mexicano, el cual ocurrió este fin de semana en un ‘show’ llevado a cabo en Reno, Nevada (Estados Unidos), el equino iba a ser utilizado para que el cantante interpretara sus primeros minutos del concierto, pero las cosas no salieron como se esperaban.

Cómo se cayó ‘El chapo de Sinaloa’ del caballo

Las imágenes mostraron cuando el artista ingresó al lugar montado en el animal, pero este lució asustado desde su aparición. Segundos después de entrar al sitio, el caballo tuvo una reacción inesperada que terminó con una fuerte caída para él y para el cantante.

Una vez ocurrió el accidente, personal del ‘staff’ se acercó rápidamente para prestarle ayuda a Pérez y que se pusiera de pie. Por fortuna, la situación no pasó a mayores y ni el caballo ni el cantante sufrieron un golpe de consideración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Sin embargo, algunos usuarios en redes mostraron su posición en contra y no precisamente por el accidente, pues salieron en defensa del animal, argumentando que no debería hacerse uso de él para un ´show´.

Lee También

“Ellos no son parte de los artistas”, “dejen en paz a los animales”, “el caballo es el que me preocupa”, “no entiendo cómo siguen haciendo ese tipo de eventos”, “pobrecito el caballo”, “esos espectáculos ya son del siglo pasado”, “pobre animal indefenso”, “increíble que eso siga pasando”, “ojalá no le hagan nada al caballo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación compartida por el programa ‘El gordo y la flaca’.