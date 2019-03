View this post on Instagram

No imagino el dolor que debe estar sintiendo la familia de esta belleza de niño, no imagino cómo puede estar la hermosa @luisafernandaw Sólo puedo decir que los acompaño y que el corazón de Colombia está roto 🇨🇴💔 No sólo está roto por nuestro @legarda Lo está también por muchos otros Colombianos que día a día mueren siendo víctimas de actos terribles, imperdonables y violentos. Buen viaje dulce hombre, gracias por tu sonrisa siempre presente☁️