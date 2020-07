View this post on Instagram

Y aquí les presento este que es mi nuevo proyecto y que me que hace mucha ilusión: Unos lentes de sol hechos con todo mi amor para mis seguidores. Tuve la oportunidad de participar en todo el proceso de creación y diseño con la colaboración de @santorinisunglasses responsables en hacer realidad este sueño para no fuera improvisado y para que tuviera la mejor calidad. Esta edición limitada está disponible en 4 colores. Azul con dorado: CS CIAN 😍 Dorado con dorado: CS BURGUNDY Negro con Plata: CS BLACK Plata con Plata: CS LILAC- SILVER El link directo para comprarlas está en mi perfil !!!! Espero que las disfruten y que les gusten tanto como a mí. No olviden que es una edición limitada así que no te quedes sin la tuya !!! #catherinesiachoquesunglasses #catherinesiachoque #siachoque #sunglasses #gold #dorado #actress #entrepreneur #girlpower #latina #actress #emprendedores