“Mejor póngase a trabajar y afane un muchachito, no tenga miedo de perder la figura; no seas tan vanidosa”, fue lo que le escribió la usuaria a la artista de 48 años.

Por eso, Catherine aprovechó para comentar: “Gracias por decir eso, no lo dijiste en la mejor forma, y no es cierto. […] No sé de dónde lo sacan, ‘ay, que por cuidar la figura’, ¿cuántas veces uno se engorda? Hay mujeres que quedan más divinas después de eso, y si quedara más gordita, pues ya le entregué veintipico de años a este hombre [Miguel] [risas]”.

“Le voy a decir a toda la gente que está presente y toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría una cuestión física, y creo que nada, por encima de mi familia. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios”, agregó.

Luego, la famosa se dedicó a hablar de sus padres, sus hermanos y sus sobrinos, pues los ama “con la vida”, para terminar de aclarar que, para ella, la figura no está por encima de la familia y las mujeres que a veces no tienen hijos no es por vanidad, sino por otras situaciones, entre otras “un problema hormonal”.

Aquí dejamos el video con esa declaración de Catherine, que replicó una cuenta pública de Instagram que ‘postea’ cosas de celebridades.