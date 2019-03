View this post on Instagram

NO ES UN ADIÓS…es un HASTA PRONTO! Me preguntan “cuando volvemos a verla en la tele”. La respuesta: “MUY PRONTO”. Empiezo felizmente a protagonizar una serie con CMO en donde volveré a tener el placer de estar en las pantallas colombianas. Durante este “ratico”, @catalinamaya los acompañará con su gran carisma y belleza! Disfrútenla, disfrútenlos (@monto40 @julianacasali @rosario_gomez @edumerides @tiburonw1 ) y recuerden que es SOLO UN RATICO. Los quiero mucho!! Cata: GRACIAS por apoyarnos y por parchar con el combo. A DISFRUTAR COMO TODOS LOS DÍAS PUES. 💋🎶🎶🎶🎶✨✨😁 #LaHoradelRegreso