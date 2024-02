Isabella Santiago confirmó su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’ 2024, que llegará al canal este 11 de febrero a las 8:00 p. m.

La concursante dijo que está soltera y tranquila: “Mi corazón está libre en este momento, enamorada de mí misma, y definitivamente soltera, es que si uno no se quiere a uno mismo cómo va a querer a a otro”.

Viena Ruiz le preguntó, ‘¿qué concursante le encanta del ‘show’?

“Esta persona tiene algo energéticamente que me llama la atención, tiene carisma, personalidad, tiene una energía muy especial, es Miguel Malfi“, contó Santiago entre risas la participante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)





“Yo pienso que enamorarse de alguien de ‘La casa de los famosos Colombia‘ es algo como una fantasía, pero es que que no sé si no me aguanto a mí misma como será estar con otro”, dijo la modelo venezolana.

Por otro lado, la astróloga Solei le contó a Santiago: “Vas a conectar con esa persona en todo lo tuyo, tipo Romeo y Julieta, al principio es ardiente y se van a quemar, él es del signo Leo y van a vivir cosas apasionantes que tendrás que vivirlo”.

Todo parece indicar que se trataría del panameño Miguel Malfi, porque el amor surgirá en un mes aproximadamente y además es de signo Leo.

La protagonista de la serie, ‘Lala’s Spa’, también contó qué no haría en el ‘reality: “Yo cocinaría, pero no me pongan a lavar la loza o los baños, eso no lo hago”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabella Santiago (@isabella.san)

¿Quién es Miguel Malfi, participante de ‘La casa de los famosos’, de RCN?

Se trata de un joven panameño de 26 años que se destaca como modelo, cantante y actor, y cuya pasión por la música se ha cultivado desde su infancia. Actualmente, está consolidándose como un destacado artista del género pop urbano en la escena actual.

