‘Carta a mi mejor amigo’ fue el título que escogió la cantante para el tema que le hace un homenaje a Legarda.

“Ya que te fuiste y no pude despedirme y que la vida nos tomó así por sorpresa, he requerido de toda la fortaleza para no llorar”, dice parte de la primera estrofa de la canción.

Además, le dice a Legarda que cuando ella muera espera encontrarse con él y que desearía que esta canción fuera una mentira. “No me alcanzará la vida para extrañarte”, dijo.

En tan solo 2 horas, el video de Itzza Primera superó las 120.000 reproducciones y los 2.500 comentarios.

“No pude contener las lágrimas”, “me hiciste llorar”, “es inevitable no llorar”, “me jodiste el alma” o “lloré”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de Instagram.

La ‘youtuber’ Luisa Fernanda W también dio su opinión sobre la canción y dijo lo siguiente:

“¡Que belleza! Un amor sin fin. Nuestro corazón siempre será su casa”.

A continuación, el video de la canción que le dedicó Itzza Primera a Legarda y la captura de pantalla de algunos de los comentarios que tuvo la publicación: