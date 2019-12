View this post on Instagram

Tantas vivencias, experiencias y crecimiento este año. Gracias 2019 por permitirme abrazarte….por iluminar cada día de este año y permitirme VER. Ver mis Bendiciones, ver las oportunidades, ver los colores de la vida, ver que en mi entorno tengo amor, contención, amistades verdaderas y un camino que SOLO YO puedo labrar. Gracias 2019 por la bondad y generosidad recibida. Abro mis brazos para recibirte 2020. Recibir tus experiencias, tu luz y la incertidumbre. Prometo cada día de este año no olvidar darte las gracias por TODO lo vivido. Que 2020 traiga Bendiciones, buenos deseos, mucho amor, felicidad y sorpresas divertidas para todos. FELIZ AÑO!!!! 🎉🎊🥂✨✨✨✨🌈 foto: @hernanpuentes