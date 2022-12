La entrevista que Carolina Cruz dio a Eva Rey sigue siendo tema de conversación en estos momentos. Día atrás fueron bastante destacados dos temas, por un lado, sus riquezas gracias a las redes sociales; y por el otro, su vida personal y que se está dando una nueva oportunidad en el amor con un personaje misterioso.

(Vea también: Carolina Cruz, sin pelos en la lengua, contó qué le molestaba de Lincoln Palomeque)

¿Qué opina Carolina Cruz sobre Laura Acuña y Jessica Cediel?

La periodista quiso poner a la presentadora a hablar de varios temas picantes, por eso la puso a escoger entre varios personajes de la farándula nacional, entre ellas, algunas antiguas compañeras de profesión.

“¿Con quién te quedas entre Laura Acuña y Jessica Cediel?”, le preguntó la española a la vallecaucana, teniendo presente que ambas personalidades trabajaron en el extinto matutino ‘Muy Buenos Días’, uno de los trabajos por los que más se le reconoce a Cruz.

Carolina Cruz prefirió una respuesta tibia y segura, estas fueron sus tajantes palabras: “Me quedo con las dos”.

Por supuesto que para Eva Rey esto no fue suficiente y “le buscó la lengua” al decirle que Cediel hace poco le dijo que actualmente prefiere a Cruz, ya que tienen algunos proyectos laborales en conjunto por esos días.

A raíz de lo mencionado, la exreina de belleza quiso mandarle un mensaje a la bogotana y le agradeció la mención especial, sin embargó, reiteró que escogió a las dos colegas porque tiene muy buena relación con ambas.

“Pero mira, Jessica Cediel se mojó [animó]. Yo se lo pregunté que día y me dijo que Carolina Cruz, porque vienen trabajando juntas. Mejor dicho, Jessica te han echado al agua”, fueron las palabras de Rey.

(Lea también: Carolina Cruz no se contuvo en ‘Día a día’ por broma a invitada en Día de los Inocentes)

Carolina Cruz confirma que está emocionada por un nuevo hombre

Vale recordar que hace poco Carolina Cruz dio una entrevista a Eva Rey, en la cual hablaron de su vida personal e incluso ella confesó que sí está saliendo con alguien, solo que no está lista a hacerlo oficial.

La periodista le preguntó: “¿Cuánto hace que no haces el amor?”, ante esta llamativa pregunta, Carolina Cruz no pudo evitar estallar en risas, luego contestó: “No hace mucho”, estas palabras dejaron con más dudas a la española y le pidió aclarar, pero la vallecaucana solo reiteró: “Que no hace mucho”.

Entonces Rey mencionó que al ser así podría decirse que hay alguien en su vida en estos momentos, algo que la también empresaria no quiso negar, de hecho, confirmó que es cierto, que está muy contenta, sin embargo, aclaró que todavía no sabe cuándo será el momento indicado para hacerlo oficial y presentarlo.