El famoso recordó que en el colegio le hicieron bastante matoneo, porque en ese entonces era gordo y por un color que cogió su piel debido a un problema hormonal (tuvo muchos apodos, desde ‘cuello de mugre’ y ‘bola de mier%$’), pero también por su orientación sexual.

“Por afeminado y por haberme metido con un man del colegio, grafitearon la iglesia del barrio, en el Perpétuo Socorro, en Cartago. Decía: ‘Carlos Humberto (sin ‘H’, se tragaron la ‘H’ y eso me aterró más [risas]) es un cacorro’. Y yo: ‘¡No, no. Yo soy gay!’. Cacorro es el que dice que no, pero sí”, fue parte de lo que contó Carlos.