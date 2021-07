En medio del informal diálogo, el periodista de entretenimiento aprovechó para preguntarle a Carla Giraldo si en la vida real es tan conflictiva como se observa en el programa gastronómico, que se transmite todos los fines de semana en el Canal RCN.

Pese a que ha afirmado en repetidas ocasiones que tiene una personalidad amorosa y mimada, la artista antiqueña aceptó que es bastante cansona en su cotidianidad y que jode por todo, algo de lo que es consiente toda su familia.

Giraldo, de igual manera, contó en la entrevista que su suegra le hace bromas constantemente relacionadas a su temperamento tan fuerte. Además, la actriz de 34 años señaló que también es muy competitiva.

Lee También

La antioqueña, sin pelos en la lengua, aseguró recientemente en una trasmisión en vivo en Instagram que la humorista nortesantandereana no le cae bien debido a que no le gusta su manera de ser.

“No me la llevo muy bien con Liss por la manera en la que ella me habla y se expresa hacia mí. Yo soy paisa y melosa, por eso me gusta que me hablen con amor. Mi forma de ser no se la lleva muy bien con ella”, precisó.