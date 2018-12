Aseguró que la época más dura de su vida fue cuando tenía 17 años, porque la gente no dejaba de criticarla, de inventar que era adicta y la prensa siempre estaba detrás de ella.

“Me hizo mucha falta que me preguntaran si yo era feliz, porque la gente se preocupaba por mis papás, por si me había ido de la casa, por si era drogadicta y si estaba teniendo hijos. Yo decía: por qué no les preocupa mi ser, quien soy y si realmente soy feliz”, indicó Carla en el programa.

La artista comentó que a pesar de la dificultades era muy feliz:“Lo único que yo quería era respirar, alejarme de todo el mundo, no contestarle nada a nadie y decir: esto es lo que yo quiero”.

Sin embargo, la actriz reconoció que hubo momentos difíciles y sintió que las personas la reprimían.

“Fui una rebelde con causa, siempre busqué mis propias causas, mis propios sueños y sentí que estaba reprimida en mi casa. Yo quería una vida diferente y creo que lo logré”, reveló.