Cuando la artista fue sentenciada aceptó su responsabilidad y dejó clara su intención de afrontar las consecuencias. “Parte de crecer y madurar es ser responsable de tus acciones. Como madre, es una práctica que estoy tratando de inculcar a mis hijos, pero el ejemplo comienza conmigo. He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y reconocer. Estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora”.

Curiosamente los paparazis no han tenido que ir a la caza de imágenes de Cardi B en medio de su servicio social. Ha sido la misma artista que ha revelado en redes sociales cómo ha sido esta actividad y en declaraciones recientes ha agradecido el proceso.

“El servicio comunitario ha sido lo mejor que me ha pasado. Es casi como un viaje espiritual porque a veces me voy llorando de los centros. Esas personas que dejamos atrás solo necesitan a alguien con quién hablar y un empujón. Tú podrías cambiar sus vidas por siempre”, comentó la artista.

En otro mensaje la cantante reveló cómo es la mañana antes de ir a cumplir con su deber.

“Mi cerebro está ardiendo por despertarme temprano… servicio comunitario y luego el estudio… pero cometí el crimen, así que yo misma tengo la culpa”, escribió.

My brains are burning from waking up early ,community service then studio….but I did the crime “I only have myself to blame” pic.twitter.com/YFbMbwm1xd

— Cardi B (@iamcardib) February 24, 2023