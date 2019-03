Ese video lo grabó la artista cuando apenas empezaba su carrera como cantante y, según BBC, era la respuesta a una persona que le dijo que “no merecía el éxito porque nunca había trabajado”.

“Nadie me regaló nada, ¡nada! Tuve que ir a hacer estriptis, tuve que decir: ‘Oh, sí, ¿quieres foll**me? Sí, sí, sí, volvamos a este hotel’, y drogué a esos ‘niggas’ y los robé. Eso es lo que solía hacer”, dijo Cardi B en ese video que puede ver a continuación:

En su reciente pronunciamiento, la artista se comparó con otros raperos y aseguró que a diferencia de los demás, ella nunca ha glorificado temas como “el asesinato, la violencia, las drogas y el robo”. Luego añadió lo siguiente:

Al final, indicó que si decidió robar y drogar a otros fue porque “tenía opciones muy limitadas” y necesitaba “sobrevivir”.

All I can do now is be a better me for myself my family and my future. pic.twitter.com/VlPJW20thN

— iamcardib (@iamcardib) March 26, 2019