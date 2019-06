View this post on Instagram

Buenas noches. Iniciando semana quiero comunicarles que luego de varios meses y tras varios encuentros de nuestros amigos del @caracoltv y nuestro representante @cristianrodriguezmanager , hemos llegado a un acuerdo para la realización de la obra televisiva que hablará sobre la vida y obra musical de mi hermano Emiliano Alcides Zuleta Díaz y mi persona. Es motivo de orgullo contarles como a lo largo de más de 50 años de vida artística y demás sucesos, nos hemos sostenido en una industria tan importante como en la que vivimos. Gracias a todos los que hicieron esto posible ; en especial a mi hija querida @divajessurum por su aporte tan valioso y participación de esta obra. Los quiero mucho y nos vemos pronto en el @caracoltv 👍🏻