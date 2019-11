La expresión de la nombrada artista de la década durante la premiación se convirtió en uno de los gifs más replicados en redes sociales como Twitter, en donde muchos aseguran que ella reaccionó como todos en casa.

“Todos somo Taylor Swift viendo a Shawn Mendes y Camila Cabello en los AMA’s”

“La reacción de Taylor Swift a Shawn Mendes y Camila Cabello es, literalmente, nosotros”

“Taylor Swift es América durante la presentación de Shawn Mendes y Camila Cabello”

“Oh, Dios. Esta soy yo durante toda la presentación de Shawn Mendes y Camila Cabello de esta noche”

NO SUPERO LA CARA DE TAYLOR VIENDO LA PRESENTACIÓN DE CAMILA Y SHAWN JAJSJAJ LA AMO #AMAs pic.twitter.com/nl56QGZeBF — lautaro (@cabelloflex) November 25, 2019

“La cara de Taylor Swift aquí es mi destacado del día”

Taylor Swift’s face right here is the highlight of my day #AMAs pic.twitter.com/ryW4pCUgeI — Aiden Connelly 🤍 (@AidenConnelly2) November 25, 2019

Además de ganar cinco premios en esta edición, Swift fue nombrada artista de la década 2010-2020, un título que la sitúa en una posición de honor compartida con iconos como Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980), quien a su vez fue laureado como el artista del siglo XX durante los AMAs del año 2002.

En su gran noche, Swift también batió el récord del propio Jackson como la persona más premiada de la historia de los AMAs, al sumar un total de 29 galardones a lo largo de su carrera, por encima de los 24 que obtuvo el ‘Rey del pop’.

La estadounidense de 29 años -como el número de premios que atesora- triunfó en la categorías artista del año, video musical favorito, cantante pop favorita, artista favorito adulto-contemporáneo y álbum pop favorito.

El gran homenaje de Swift llegó después de un año que ella misma calificó de “complicado” sobre el escenario, ya que perdió los derechos de sus primeras grabaciones cuando dos empresarios compraron su antigua discográfica, algo que impedía a la cantante interpretar esa noche sus mayores éxitos hasta que ambas partes lograron un acuerdo.

“Esta industria es muy rara a veces”, dijo la artista al final del espectáculo.

Así fue el ‘show’: