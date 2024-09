La música del maestro Jimmy Gutiérrez tiene raíces campesinas y se ha enriquecido con las historias que ha vivido en su natal Ariari,Meta.

Comenzó su andanza en la música llanera, transitó por el vallenato y finalmente encontró su lugar en la música norteña. En este género ha forjado una sólida reputación en el país.

Entre sus canciones más polémicas se encuentran títulos como ‘Soy torcido y qué’, ‘Juguémosle sucio a tu marido’, ‘Ni un paso atrás’, ‘Me gustan las casadas’ y ‘Me bebí lo del mercado’. Su repertorio incluye 136 canciones grabadas, de las cuales 127 son de su propia autoría y las restantes nueve de otros compositores.

Su más reciente éxito musical llega con ‘Pal bombillo rojo’ un tema que estará de moda en estos meses. Esto contó para Pulzo.

En entrevista con este medio el cantante de música popular dijo por qué ya no tiene mánager y por qué él solo maneja los contratos.

“Tuve en alguna época, hace muchos años, pero lo encontré robándome, le reclamé y no me pudo decir nada, ni mirarme a la cara. Entonces yo dije: ‘No, yo me friego mucho la vida para sentarme a escribir, pagar una grabación, un video, para que otra persona tranquilamente llegue y a espaldas mías haga chanchullos, entonces no va más”.