“A mí me ha tocado verlos”, fue lo primero que expresó la artista de ‘Él me mintió’ este viernes en la señal del matutino, donde luego le pidieron dar detalles de eso.

Catalina Gómez aseguró que encontró fotos que mostraban que en el barrio donde la intérprete vivió en su niñez había letreros que anunciaban que ahí se podían ver ovnis, por lo que Amanda Miguel —que no es la única famosa que ha destapado historias de este tipo, Amparo Grisales también— le respondió:

“Yo vi ovnis en Argentina, en las playas donde pasaba mis vacaciones. Yo nací en un lugar privilegiado del planeta, en una península y pasaba mis vacaciones en penínsulas varias. Ahora eso ya son playas para el patrimonio universal y ahora ya no te dejan, pero ahí yo vi cantidad de ovnis, de todos los colores, tamaños”.

Luego, la artista añadió en el programa que no fue el único país donde encontró objetos voladores. “Después vi uno en México, justo en frente de mi casa, arriba. Mi hermano lo descubrió. No lo vi yo sola, lo vieron muchas personas; no es una cosa que diga: ‘Ay, señora, pero, ¿qué está viendo?’. Todos lo vimos”.

Por esa experiencia es que, incluso, Amanda Miguel también aseguró en la entrevista cuál es su postura sobre la posibilidad de que haya extraterrestres y que, incluso, algunos de ellos puedan estar en la Tierra.