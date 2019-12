green

Ambos artistas contaban cuáles eran sus temas favoritos (‘Aún hay algo’, ‘Solo quédate en silencio’, ‘Sálvame’, ‘Ser o parecer’, ‘Rebelde’, ‘Algún día’, ‘No pares’), cuando, de repente, Anahí dijo que así como habían unos lindos y divertidos, también cantaron otros que los avergonzaban.

“Nosotros no entendíamos algunas. Por ejemplo, ‘Futuro exnovio’; era como de ‘¡qué oso esa canción!’. Pero ¿sabes cuál era la que más pena nos daba cantar a todos?”, dijo Anahí y, enseguida, ella y Christian expresaron: “‘Liso y sensual’”.

“¡Qué es eso! Oye, Carlitos Lara, ahí sí no sé qué pasó”, agregó Anahí que, además, señaló una de las partes que más le molestaba de la canción.

“El coro decía ‘cabello’. Yo no puedo con la palabra cabello, ¡no puedo, no puedo! ¡De verdad, no puedo! Y cada vez que cantábamos el coro era: ‘Todo su cabello…’ ¡Madre mía, qué es esto! ¡No, no, no!”, manifestó la famosa.

Ante eso, Christian solo le recordó que el tema era la promoción de un champú, y ambos se rieron.

Estas declaraciones, que se popularizaron luego del reencuentro de los 6 ex RBD este mes, se pueden escuchar desde el minuto 32:08 de un audio que compartieron en el sitio web de Anahí, y que contiene la entrevista completa, donde también hablaron de graciosas anécdotas que vivieron y de otras cosas de su paso por la famosa agrupación juvenil.

Aquí dejamos un video donde Anahí, Christian y sus excompañeros de grupo, Dulce María, Maite Perroni, ‘Poncho’ Herrera y Christopher Uckerman, cantaron el tema que les daba pena, aunque en el escenario ni se les notaba.