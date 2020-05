View this post on Instagram

Falta poco para abrir el telón virtual 🎪 mañana es el día, mañana es #UnDíaPorCasaE y esperamos verte conectado/a disfrutando en familia 12 horas de transmisión en vivo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❤️🎭❤️ Un día, con funciones especiales; arte, música y entretenimiento, donde tú podrás participar como espectador desde tu casa comprando tu boleta o haciendo un aporte 🧡 para que el teatro siga brillando en Casa E. ⠀ ¿𝐂ó𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫? 1. Puedes comprar tu boleta para tener acceso a las funciones especiales, desde la página de TU BOLETA. busca el evento de "La Mafia" o "Yo me llamo Yuri" 2. Desde el link que aparece en nuestra BIO o ingresando a este🔗 https://vaki.co/UnaAlianzaQueNosUne 📲 Línea de comunicación, para más información desde #Whatsapp +57 3052465030 🤜🤛