Camilo y Evaluna siguen cultivando su amor entre el éxito de sus carreras profesionales y el crecimiento de su familia. Actualmente, Disney + tiene una serie sobre ellos, que tendrá nuevos capítulos el próximo 28 de diciembre, y mostrarán más infidencias de lo que pasa en la familia Montaner.

Entre los famosos que aparecen allí están Mau y Sara, pareja que está esperando la llegada de su primer hijo. Ellos participaron de una dinámica en la que contaron detalles de los miembros de la familia y resaltaron a Camilo y Evaluna como los más acumuladores.

(Vea también: Por qué Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, no tiene ese famoso apellido)

La pareja colombo-venezolana tiene ese ‘problemita’ que le sucede a muchas personas en el mundo. Aunque no dieron mayores detalles de por qué lo dicen, Mau y Sara coincidieron en que la pareja más joven de la familia es la que más acumula.

Camilo también salió al baile en varios detalles. Según Mau, el exitoso artista colombiano es sería el que ganaría si hicieran un concurso de comida, dejando al descubierto otro detalle que pocos sabían.

“Cuando él competía haciendo ejercicio, él podía estar desmayándose, pero no paraba. Mi mente es débil. Mi mente dice ‘te estás por desmayar, para’, y yo me rindo”, dijo el hermano de Evaluna, aunque no es el único.

Evaluna también fue elegida en un aspecto positivo porque, según Sara, su cuñada, ella siempre piensa en los demás antes que en sí misma. Una muestra de ello es que Camilo la mostró hace poco haciendo natilla y dejó al descubierto el gran esfuerzo que hizo por complacerlo a él.