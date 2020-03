green

“Evaluna, que está casada con Camilo, me acaba de escribir que me ama”, dijo J Balvin, y más adelante, cuando apareció el esposo de la famosa en pantalla, agregó:

“Camilo, ¿cómo manejas tú la situación con tu esposa, que me ame tanto? O sea, ¿he sido el causante de que no duerman bien alguna vez? ¿He sido causante de una pelea de almohadas?”.

Ante esas preguntas, el esposo de Evaluna le aseguró a su colega que la situación es cero complicada y la resuelven de una forma muy sencilla.

“Lo único que arregla las cosas, es que la única persona que te ama más que Evaluna soy yo. Entonces, ahí ya no tenemos problemas. Ella me dice: ‘Me encanta Jose’, y yo le digo: ‘A mí me encanta más’, y ya”, aseguró Camilo, desatando la risa del cantante de ‘Colores’, disco que esta semana evaluó Rolling Stone.

Más adelante, en el directo también dio la cara Evaluna, que empezó a demostrarle a J Balvin la gran admiración que siente por él, a repetirle que lo ama y hasta a lanzarle un piropo.

Esta parte de ‘live’ ha sido replicada por cuentas abiertas que ‘postean’ cosas de famosos y aquí dejamos una de esas publicaciones.