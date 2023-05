Una delegación de tres modelos entre los 14 y 21 años de edad será la representación de Valledupar en el próximo Cali Distrito Moda 2023 que reunirá en pasarela, durante tres días, a más de 500 modelos, así como 200 marcas entre nacionales e internacionales.

La segunda versión de este evento de talla nacional, considerado por los entendidos al mismo nivel de Colombiamoda, se realizará los días 1, 2 y 3 de junio próximos.

(Vea también: Los datos que no sabía de Alejandra Díaz, representante de México en Miss Mundo 2023)

View this post on Instagram A post shared by La Academia by Justinne Tapia (@laacademiabyjustinne)

Andrea Movil, Valeria Nieves Guillén y Estefany Barriga, todas de la academia de modelos La Academia By Justinne Tapia de Valledupar, lograron su cupo tras presentarse a una convocatoria abierta que hicieron a nivel internacional y a la cual asistieron muchos modelos de Colombia y de agencias internacionales.

De Valledupar se presentaron más de 15 modelos de la academia vallenata logrando inicialmente su cupo Andrea Movil y Valeria Nieves Guillén.

(Vea también: El exclusivo restaurante de modelo al que toca ir sin ropa y cobran $ 400.000 para entrar)

Posteriormente, en el evento Intermodel Kids, Estefany Barriga obtuvo el premio como Mejor Modelo Revelación Colombia, en la categoría Teens, obteniendo el derecho a participar en Cali Distrito Moda.

“Es un evento superrelevante porque le da la oportunidad no solo a ellas de llevar el título de Valledupar -y sé que nos van a representar de manera increíble- sino que se van a dar un ‘champú’ y se van a dar a conocer y a mostrar; y demostrar que en Valledupar hay muchísimo talento”, señaló Justinne Tapia, directora de La Academia By Justinne Tapia de la ciudad de Valledupar.

¿Quiénes son las modelos?

Andrea Movil, natural de Barrancas, La Guajira, tiene 21 años y es estudiante de Licenciatura en Educación Infantil de la Fundación Universitaria del Área Andina. Es modelo profesional de La Academia By Justinne Tapia de Valledupar. Ha participado en distintas pasarelas, entre ellas, con el diseñador Darío Valencia. Ha estado en campañas con diferentes marcas en Valledupar. “En mis años de colegio era muy tímida, siempre me decían que por qué no era modelo, literalmente antes no me gustaba mi cuerpo, pero mi madre me ha apoyado y me impulsó a meterme a este mundo del modelaje, me ha ayudado a perder el miedo, a todo”, narró la modelo guajira.

Entretanto, Valeria Nieves Guillén, de 14 años y estudiante de bachillerato del colegio Alfonso López de Valledupar, está en la escuela de formación de modelaje y tiene experiencia en distintas campañas publicitarias con Taliana Vargas y ha hecho pasarela, entre otras, para el diseñador Darío Valencia. “Me impulsó mi madre, desde chiquita siempre quise ser modelo”, relata Valeria.

Finalmente, Estefany Barriga, de 15 años y estudiante de bachillerato, ha hecho parte de distintas campañas publicitarias a tiendas de la capital del Cesar y ganó su cupo en Cali tras participar en un castin y ganar el premio como mejor pasarela. “Desde chiquita siempre quise ser modelo, no me metí antes por el estudio, pero me cambié de colegio para poder ingresar”, reveló.

A propósito de la participación de estas tres modelos en Cali, la directora de La Academia aprovechó para llamar la atención acerca de la manera como es vista esta carrera en Valledupar.

Recalca Justinne Tapia que en la capital del Cesar no valoran este trabajo y son pocas las empresas que pagan lo que las modelos se merecen.

“Hemos venido impulsando a los talentos, formándolos de manera profesional, es difícil no solo en Valledupar sino en Colombia, la gente lo encuentra muy banal, a ellas les toca madrugar, ser muy disciplinadas y sacrificar muchas cosas. Todos los trabajos tienen un nivel de dificultad y este no es diferente a cualquier otro. Acá no le dan el valor económico que este trabajo se merece, hay muchas marcas que quieren solicitar el servicio de modelo pero no quieren invertir en lo que eso vale”, puntualizó Tapia.

Esta entrada la puede encontrar en El Pilón.