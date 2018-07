El programa ‘La red’, del Canal Caracol, emitió parte de lo que se vivió en el Reinado Internacional del Joropo, evento que se desarrolló en Villavicencio y que terminó dejando como gran soberana a la señorita Boyacá, Lendy Tatiana Tovar.

Pero no a todas les fue tan bien como a Tatiana Tovar, pues Sara Escobar, la señorita Antioquia, no supo seguirle el paso a su compañero de baile y terminó dando algunas vueltas sobre el suelo, menos mal el hombre logró sostenerla para que no se cayera. ¿Se creó un nuevo paso para el tradicional baile?

Además, durante el Reinado Nacional del Folclor, que se llevó a cabo en Ibagué, y que dejó como reina a Danna Ruíz Rincón, señorita Meta, también hubo otro baile que no terminó para nada bien.

Durante este evento, a la señorita Bogotá, María Fernanda Espinosa, el equilibrio le jugó una mala pasada y encontró el suelo en medio de un baile; no tuvo tanta suerte como Sara Escobar.