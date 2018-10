Con expresiones como “Bruno Mars, my ass” y otras que incluso dicen que el verdadero “interpondrá una demanda” contra el canal, los usuarios de redes sociales mostraron su descontento no solo con ‘Bruno Mars’, sino con ‘Yuri’ y ‘Maía’, que según parte de la audiencia pasaron a expensas de buenos imitadores como Gilberto Santarrosa, que ya no está en concurso.

El único miembro del jurado que se atrevió a criticarle su falta de parecido, sobre todo en cuanto la energía y el ‘swing’, fue Pipe Bueno, que dijo que no estaba convencido del todo. Amparo también le dio palo con el sombrero, pero aun así le dieron el pase a la siguiente fase del concurso.

Este es el video de la presentación de Bruno Mars, quien tuvo que realizar ejercicios con una máscara de simio, al lado del entrenador en imitación Camilo Cifuentes, con el fin de aprender a “soltar el animal que hay adentro” y de vencer un supuesto connato de claustrofobia, rápidamente desestimada por el experto Cifuentes.

Qué carajos le ven al imitador de Bruno Mars? Son sordos y ciegos o quéee? — Liz. (@lizduartea4) October 27, 2018

Parce, ya en serio sigo super ugh con que en ese programa este

JLo, Bruno Mars y Thalía cuando no se parecen en nada y no esté un Gilberto Santa Rosa que si se parecía #YoMeLlamo — Zay🇨🇴 (@stylinxon_) October 27, 2018

Ese Bruno Mars es cuando cayó en el bazuco. — Azul (@NoTengoCombo) October 27, 2018

Bruno Mars debería demandar a caracol por dejar pasar a ese “imitador” — Sebas.thián (@Sebs_thian) October 27, 2018

A Bruno Mars ni a Yuri ni a JLo los van a sacar rápido porque son los consentidos del programa primero sacan a Alci Acosta o a Julio Jaramillo que a esa gente #YoMeLlamo — Sofi 🇨🇴 (@Malp4ridoLiam) October 27, 2018