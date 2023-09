La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel en la exitosa serie ‘Stranger Things’, ha confirmado que su futuro suegro, Jon Bon Jovi, no cantará en el matrimonio de su hijo Jake, uno de sus cuatro hijos, con la estrella de la pantalla chica. Quién es Alba Baptista, joven que robó el corazón de ‘Capitán América’ y envidia de muchas.

Parece que incluso las leyendas del rock necesitan un merecido descanso de vez en cuando. Según Millie Bobby Brown, la razón detrás de que el músico no cante en la boda se debe a que la actriz de ‘Eleven’ quiere que su futuro suegro disfrute de la celebración.

(Vea también: Fanny Lu, ícono con ‘La voz’ de Caracol, alista matrimonio que durará más de una semana)

“Creo que el hombre necesita un descanso, ¡no para!”, comentó la actriz. “Siempre está dando clases de tenis o de canto. Creo que necesita un descanso, ¡quizá sea un descanso de tres horas!”, señaló Brown.

“Siento que eso es como si me pidieras a mí que saliera e hiciera una obra de teatro para todo el mundo”, dijo la actriz de ‘Enola Holmes’ en una aparición en el programa “Today with Hoda and Jenna”.

(Vea también: Yatra donó a una fundación su guitarra inspirada en la saga Toy Story)

La relación entre Millie Bobby Brown y Jake Bon Jovi ha sido motivo de atención mediática desde que anunciaron su compromiso el pasado 11 de abril a través de las redes sociales. La joven pareja, de 19 y 21 años respectivamente, ha compartido su emoción por los preparativos de la boda.

Millie habló sobre la colaboración de Jake en la organización de la boda, destacando su apoyo constante. “Jake está muy involucrado. Él es de gran ayuda durante todo el proceso (…) Nunca me he sentido sola en esto, lo cual creo que es realmente agradable”, expresó la actriz.

(Lea también: Martina ‘la Peligrosa’ se casó; con ceremonia privada en La Guajira dio el sí)

En cuanto a los nervios y la anticipación que rodean el gran día, Millie comentó: “Siempre digo: ‘¿Es esta una buena idea? ¿Es una buena idea?’ Pero, en última instancia, es un día muy íntimo para los dos y estamos muy emocionados”.

Lee También

Aunque Jon Bon Jovi no actuará en la boda, expresó su entusiasmo y apoyo hacia la decisión de la joven pareja de casarse a una edad temprana. El músico dejó en claro que la familia está emocionada por este próximo capítulo en la vida de Jake y Millie.

(Lea también: Claudia Bahamón responde a las críticas por hablar de la muerte de su padre para promocionar a Volvo)

“No sé si la edad importa. Si encuentran la pareja adecuada y crecen juntos, creo que ese sería realmente mi consejo: crecer juntos es sabio. Crecer juntos. Creo que todos mis hijos han encontrado a las personas que creen que pueden crecer juntos y nos gustan todos”, comentó Bon Jovi.

Hasta el momento, la fecha de la boda de Jake y Millie no ha sido compartida con el público.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.