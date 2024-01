La aproximación a la zona urbana de los incendios forestales en Bogotá llevó a que surgiera una particular iniciativa que pronto tuvo una respuesta oficial de la máxima autoridad de la capital colombiana.

Cony Camelo, que meses atrás fue atacada por Marbelle, sorprendió con una propuesta que hizo a través de las redes sociales en medio de la mencionada crisis ambiental que se vive en la ciudad.

¿Qué propuso Cony Camelo sobre incendios forestales en Bogotá?

Carlos Fernando Galán replicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) una iniciativa que, a través de algunas preguntas, lanzó la artista que brilló por su paso en ‘Los Reyes’, de Canal RCN.

“¿Qué podemos hacer en Bogotá mientras se queman los cerros? ¿Vamos o qué? ¿Con agua? O, ¿uno estorba más? Porque no veo ni un helicóptero”, escribió la actriz bogotana.

En medio de las medidas tomadas por parte de las autoridades por los incendios, el propio Galán no dejó pasar por alto la publicación y salió al paso de esa propuesta que se viralizó pronto.

Lee También

¿Qué le respondió Carlos Fernando Galán a Cony Camelo por incendios forestales?

El alcalde de Bogotá le contestó por el mismo espacio en redes sociales para frenar la idea de la actriz y presentadora, al tiempo que indicó los pasos que se han tomado ante la crisis que se vive.

“Gracias a Cony y a todos los interesados en ayudar a proteger nuestros cerros y apoyar a nuestros héroes. Por favor eviten acercarse a las zonas donde hay incendios activos: las emergencias forestales deben ser atendidas únicamente por miembros de organismos de socorro y autoridades que están capacitados y cuentan con los elementos idóneos. Cuidémonos entre todos”, recomendó.

En medio de los riesgos que existen por el humo de esos incendios, Galán exaltó cuáles son las acciones adicionales previstas para evitar que el problema aumente cada vez más.

“Los helicópteros apoyaron las labores desde el aire durante todo el día, pero no pueden hacerlo en la noche. Mañana [jueves 25 de enero] a primera hora volverán a apoyarnos con descargas aéreas. Pero los trabajos no se detienen y seguirán de manera manual durante toda la noche. No vamos a descansar hasta controlar y extinguir los incendios en Bogotá”, finalizó.

Cabe remarcar que la capital colombiana ha estado afectada por múltiples incendios, por lo que hay gran preocupación por la manera en la que pueda avanzar este problema climático.

Esta fue la publicación por parte del alcalde de la capital colombiana en la que le contestó a la actriz colombiana por la particular propuesta que hizo en medio de la crisis en la ciudad.

Gracias a Cony y a todos los interesados en ayudar a proteger nuestros cerros y apoyar a nuestros héroes. Por favor eviten acercarse a las zonas donde hay incendios activos: las emergencias forestales deben ser atendidas únicamente por miembros de organismos de socorro y… https://t.co/lri7sFySkq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 25, 2024

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.