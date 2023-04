Aunque Damon Albarn tiene muchos proyectos alternos y bandas con las que ha hecho giras alrededor de todo el mundo, principalmente con Gorillaz, que sí ha pasado por este territorio, su fama y mayores éxitos los consiguió con Blur. Y a pesar de que la agrupación fue fundada en 1988, solo hasta noviembre de 2023 visitarán Colombia.

La expectativa empezó a crecer el pasado 26 de abril, cuando en sitios históricos de Bogotá apareció bailando y saltando ‘Milky’, uno de los personajes más recordados de los videos de los británicos. El mismo día se informó que posiblemente iban a estar en el cartel del ‘Festival Primavera Sound’, que también tendría entre los artistas invitados a artistas de la talla de Depeche Mode., Kendrick Lamar, Calvin Harris, Skrillex, New Order, entre otros.

Pues, en las primeras horas del 27 de abril, en las redes sociales de la empresa ‘Páramo Presenta’ anunciaron oficialmente el concierto de Blur, sin ningún acompañante en escena.

Según la información, la banda integrada por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, se estará presentando el 21 de noviembre de 2023 y el evento será en el Movistar Arena de Bogotá.

Este fue el mensaje, acompañado por un video en el que aparecen los integrantes de Blur en diferentes conciertos, mientras de fondo se escuchan fragmentos de varios de sus éxitos; ‘Beetlebum’, ‘Song 2’, ‘Girls & boys’, entre otros:

La venta de entradas dará inicio desde el jueves 4 de mayo sobre las 9:00 a. m. por medio de ‘TuBoleta’ y ya hay muchos esperando para hacer el gasto y vivir este show de rock alternativo, indie rock y britpop.

