Billie ha realizado su clásica y conocida entrevista con Vanity Fair, la cual ha realizado hace seis años en la que responde las mismas preguntas, pero sin duda año tras año sus respuestas cambian.

En medio de sus confesiones, llegó una gran primicia cuando le preguntaron sobre la frecuencia con la que ve a su hermano, a lo que ella aseguró que están trabajando juntos para colaborar. “Nos vemos todo el tiempo, y además ahora estamos empezando a hacer música de nuevo. Acabamos de empezar el proceso de hacer un álbum, lo que es realmente emocionante”, comentaba la artista.

Sin embargo, Billie no compartió más detalles al respecto. “Ahora tenemos días específicos en los que nos vemos, lo que es realmente agradable porque, ya sabes, te ves envuelto en la vida. De hecho, salgo mucho con mi hermano. Es mi amigo”, comentaba de más en esa misma pregunta, sin dar detalle de fecha o de tipo de música en la que ambos trabajan.

Pero esa no fue la única confesión o revelación que hizo en su paso por la entrevista, pues la intérprete de ‘Bad Guy’ habló por primera vez de su nuevo novio, en conversación con la revista. Confirmando de esta manera la relación que mantiene con Jesse Rutherford, quien es once años mayor que ella, y por lo que ha recibido varios comentarios al respecto.

Incluso, habló sobre su relación pasada: “Me siento extremadamente agradecida por la relación que tuve el año pasado y creo que ahora es mucho más feliz, lo que me hace muy feliz”. Luego, cuando fue cuestionada sobre si tenía un novio actualmente respondió afirmando la pregunta. “Sí, y es realmente genial, estoy muy emocionada y muy feliz por eso. Me las arreglé para llegar a un punto en mi vida que no solo era conocida por una persona que pensaba que era la más sexy del mundo”, comentaba al respecto.

De hecho, aprovechó la situación para revelar lo que realmente la hace feliz en su nueva relación. “Mi lenguaje de amor, digan lo que digan, es solo contacto físico. Solo necesito estar tocando la piel todo el tiempo. Tocarme, acurrucarme, abrazarme y cualquier cosa relacionada con la piel es algo muy importante para mí. Y aparte de eso, al igual que la libertad. No quiero que me controlen, quiero que se confíe en mí y quiero poder tener espacio y quiero amor, atención y admiración, es realmente importante. Estoy realmente inspirada por esta persona y ya sabes, él está inspirado por mí”, finalizaba la artista, al hablar por primera vez de su nuevo romance.

Sin duda, sus fanáticos han resultado queriendo más de lo normal a Billie después de esta entrevista. Además, notan la felicidad y tranquilidad que irradia en sus respuestas, algo que en las pasadas no se podía evidenciar con tanta claridad.

Asimismo, confirma que en la actualidad se encuentra en un estado más tranquilo con respecto a su salud mental, lo que le promueve una felicidad que ha reflejado últimamente. De hecho, en una de las entrevistas pasadas en 2020 reveló que sentía que estaba fingiendo ser Billie y la de ahora en 2022, pues afirmó que ese año tuvo una gran crisis de identidad y ahora es por lo que trabaja internamente.