Bennedict Cumberbatch, actor que encarna al Doctor Strange en el Universo Cinematográfico Marvel y que estrenó su última película, ‘En el multiverso de la locura’, en el pasado mes de mayo, protagonizará una serie para Netflix. Se trata de ‘Eric’, ficción de seis episodios ambientada en la Nueva York de los años 80.

La serie fue anunciada en 2021, pero no ha sido hasta ahora que, como informa Variety, ha encontrado a su protagonista.

En ella, Cumberbatch interpretará a Vincent Sullivan, el principal fabricante de marionetas de la ciudad de Nueva York de la década de los 80 y el titiritero del programa infantil más popular de Estados Unidos.

La vida del personaje que interpretará Cumberbatch, sin embargo, comienza a desmoronarse cuando su hijo pequeño, Edgar, desaparece.

Sullivan, que sufre además de problemas de drogadicción, encuentra su única compañía en Eric, una marioneta azul de dos metros de altura que le acompaña en su viaje para encontrar a su hijo y el camino de vuelta a casa.

La nueva serie de Netflix protagonizada por la estrella de Marvel estará escrita y producida por la británica Abi Morgan, quien ha ejercido de guionista en series como ‘The Hour’ o ‘River’ y en películas como ‘Las sufragistas’, ‘Shame: sin reservas’ y ‘La Dama de Hierro’.

La dirección estará a cargo de Lucy Forbes, quien trabajó en ‘In My Skin’, ‘Esto te va a doler’ o los cuatro primeros episodios de la segunda temporada de ‘The End of the F***ing World’.

Benedict Cumberbatch, además de sus próximos proyectos como Doctor Strange en el UCM, también estará en las películas ‘The End We Start From’, ‘Morning’, ‘Pins and Needles’ y ‘La maravillosa historia de Henry Sugar’, la próxima película de Wes Anderson que tiene previsto su estreno a finales de este año.

‘Doctor Strange’ podría ser demandado por el pasado de su familia esclavista

En los últimos días, Benedict Cumberbatch se ha visto envuelto en una polémica que está relacionada con acciones realizadas por sus antepasados.

Según el medio británico The Telegraph, el actor podría enfrentarse a una demanda por una gran suma de dinero, de acuerdo con la declaración que brindó David Denny, secretario General del Movimiento Caribeño por la Paz y la Integración en Barbados, quién señaló que: “A todos los blancos descendientes de propietarios de plantaciones que se hayan beneficiado de la trata de esclavos se les debe pedir que paguen reparaciones, incluida la familia Cumberbatch”.

Hasta el momento, el actor no ha dado declaración alguna sobre este hecho en específico, pero si se había referido previamente al tema de la esclavitud, e incluso, ha hecho papeles con esta temática para tratar de reivindicar lo que hizo su familia en el pasado.