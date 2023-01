El pasado 21 de diciembre se estrenó la tercera temporada de ‘Emily en París‘, protagonizada por las actrices Lily Collins, Ashley Park y los actores Lucas Bravo y Lucien Laviscount.

A través de sus redes sociales, los artistas han dejado ver que tienen muy buena química, y a pesar que a sus seguidores les guaría que el romance traspasara la vida real, lo cierto, es que cada uno tiene tiene sus parejas fuera del set de filmación y aquí te las presentamos.

Parejas de los actores de ‘Emily en París’

Lily Collins

Este 2022, la gran protagonista de la serie de Netflix, se casó con el director de cine Charlie McDowell, en Colorado, Estados Unidos. “Lo que comenzó como un cuento de hadas, ahora es mi realidad para siempre. Nunca podré describir correctamente lo de otro mundo que fue el fin de semana pasado, pero mágico es un buen lugar para comenzar”, aseguró la actriz.

View this post on Instagram A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

Lucas Bravo

El intérprete del chef Gabriel estuvo en medio de rumores de un romance con su colega, pero aclaró que solo eran amigos. “Nunca se sabe lo que puede suceder, pero realmente trato de concentrarme en la historia que tenemos que contar, la actuación y el personaje”.

En una entrevista con la revista Glamour, el actor aseguró que estaba soltero. Además, confesó que no tendría problemas de salir con una fan. “Realmente no tengo fans, así que no lo sé (si saldría con una). Esa es una pregunta que quizás responda en otro momento”, agregó.

View this post on Instagram A post shared by Lucas Bravo (@lucasnbravo)

Ashley Park

La actriz que interpreta a Mindy Chen, la mejor amiga de Emily, nacida en California, estuvo vinculada a estrellas de Broadway en el pasado y por el momento se encuentra disfrutando de su soltería.

View this post on Instagram A post shared by Ashley Park (@ashleyparklady)

Lucien Laviscount

Se conoce que el actor que interpreta a Alfie ha salido con varias de sus coprotagonistas. Uno de sus romances conocidos fue con la actriz Hollyoaks Dominque. Luego conoció a Brooke Vicente durante su paso por Corrie. También habría salido con Kelly Osborne después de que fueran fotografiados tomados de la mano. Recientemente, estaría relacionado con la actriz de Game of Thrones, Hannah John-Kamen. La pareja fue fotografiada tomados de la mano cuando salían de los British Fashion Awards en 2021.

View this post on Instagram A post shared by Lucien Leon Laviscount (@its_lucien)

Camille Razat

La actriz y modelo de 27 años que le da vida a Camille, se encuentra comprometida con Etienne Baret. Aquí el video de la celebración del importante suceso. “Bendecidos” ¡Gracias a mis increíbles amigos, los quiero!.