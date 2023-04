Este fin de semana, el festival Monsters of Rock se tomará el estadio El Campín de Bogotá, con bandas como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Angra.

De entre los protagonistas del concierto, el baterista de Scorpions, Mikkey Dee, publicó un video recién aterrizó en Bogotá, el jueves: “Han pasado algunos años desde que estuvimos aquí”, recordó. “Nos vemos en dos días”.

Thank you Manaus for an incredible show. Time to rock the house in Bogotá on Saturday!#mikkeydee #scorpions #scorpionslive #bogota #colombia pic.twitter.com/6qf5Shjs2g

— Mikkey Dee (@themikkeydee) April 13, 2023