La película Barbie ha sido un éxito increíble en taquillas y sigue provocando la asistencia masiva de personas a los cines para verla en todo el mundo. Actualmente es considerada como un fenómeno mundial y se convirtió en la más taquillera de la historia de Warner Bros, aunque por poco le quitan una de sus escenas más icónicas.

La película que fue dirigida por Greta Gerwig, invitada a ejercer su rol por la productora y protagonista de la película, Margot Robbie, causó polémica entre sus creadores por una de las escenas que hoy para muchos es parte indispensable y que fue bautizada como ‘I’m just ken’ o ‘solo soy Ken’ en español.

(Vea también: Este es el verdadero mensaje que hay detrás de la popular película de ‘Barbie’)

Barbie: Greta Gerwig luchó para que no eliminaran una escena de Ken

Esta es la escena de la película en la que Ken canta un solo y sus amigos lo siguen en lo que luego se convierte una batalla campal y musical entre todos. La canción dice que él solo es Ken y que necesita a su Barbie.

Fue precisamente la directora Gerwig la que señaló en una charla en el Festival de Cine de London que tuvo que luchar en las reuniones de todos los creadores para que la escena se quedara en la película, según fue citada por Digital Spy.

Y es que esta escena en el guion inicial estaba plasmada como algo escueto: ‘y luego se convierte en un ballet de ensueño y lo resuelven a través de la danza’, decía, según dijo la directora. Ella señala que en una de las grandes reuniones se preguntaron si la escena era realmente necesaria. “Yo pensé: ‘Todo en mí necesita esto’ y me dijeron: ‘¿Qué quieres decir? ¿Qué es un ballet de ensueño?’ Y yo estaba como, ‘¿Un ballet de ensueño? ¡¿Por dónde empiezo?!”, contó entre risas.

Lee También

Finalmente, la escena resultó ser un ‘hit’ entre los espectadores, todos hablan de la emblemática y graciosa que es la batalla de hombres, la inspiración ochentera de su baile y la interpretación de Ryan Gosling en cada uno de los planos de la “danza de ensueño”, quien contó que se inspiró en BTS para su papel.

“Aunque todo me parecía bien y me daba mucha alegría la forma en que lo estábamos haciendo, también pensé: ‘Oh, no, esto podría ser simplemente terrible, pero ahora ya estoy comprometida”, finalizó la artista, quién indicó que su inspiración para esta secuencia fue la película ‘Cantando bajo la lluvia’.

Vea la escena que casi es eliminada de Barbie aquí:

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.