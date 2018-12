“Empezaron a disparar, estaban buscando a alguien que estaba al lado mío, y abrieron fuego indiscriminadamente. La bala me atravesó todo”, agregó el artista.

Ahí lo trasladaron a un centro médico, donde vio la luz al final del túnel, pero volvió por una razón que el doctor que lo atendió cree que no fue obra de la medicina, se lee en la revista.

“Me sacaron el bazo, me recortaron los intestinos, [la bala] me rozó el páncreas. Estuve muerto un minuto, me fui”, contó el actor de ‘Loquito por ti’. ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘Rosario tijeras’, y continuó:

“Me revivieron en la clínica. Cuando me desperté, el doctor me dijo: ‘Nosotros no lo salvamos, usted se quiso devolver. Aproveche su vida porque le dieron una nueva oportunidad’, y eso a mí me quedó en la cabeza”.

Esta situación hizo que Andrés le diera un vuelco a su vida porque, como sus abuelos le decían, iba por el camino incorrecto debido a sus “malas compañías”, explicó en el medio.

“Me di cuenta de que, aunque iba por el camino equivocado, derechito a convertirme en un delincuente, tenía un alma buena, blanca, no se me ocurrió vengarme, ni nada de eso, sino que me alejé”, puntualizó.

La entrevista completa del famoso se puede leer en la reciente edición impresa de Vea, donde también se refirió a sus días de rumbero, que eran “sin rumbo ni motivación”, y cómo terminó siendo actor.