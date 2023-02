En medio de la premiación que tuvo a Carlos Vives cantando en vivo en la gala previa, se han visto presentaciones de artistas de renombre como Bad Bunny.

(Vea también: Premios Grammy: los looks más llamativos e irreverentes de la alfombra roja 2023)

El puertorriqueño tuvo la ocasión de dar apertura a los Premios Grammy 2023 haciendo una interpretación de ‘El Apagón’ y ‘Después de la playa’ que puso a bailar a los asistentes a la Arena Crypto, en Los Ángeles, Estados Unidos.

En medio de la presentación, el reguetonero no dejó pasar la oportunidad de defender la música latina y lanzó una pulla al público anglo presente en la gala.

Bad Bunny brought the Latin flavor to the opening number at the Grammy Awards! #GRAMMYs #BadBunny #PuertoRico pic.twitter.com/bumojNKFUd

— GoreJust Goth (@gorejustgoth) February 6, 2023