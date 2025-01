Por: El Colombiano

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, presentó su sexto álbum titulado DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Este nuevo trabajo musical comienza con la canción Nuevayol, que incorpora un fragmento de la legendaria salsa Un verano en Nueva York, interpretada en los años setenta por Andy Montañez y El Gran Combo de Puerto Rico.

El crítico musical Carlos Marcos le dijo a El País de España que esta referencia evoca la migración de músicos puertorriqueños a Nueva York durante los años sesenta y setenta, una época en la que llevaron los vibrantes ritmos caribeños a una ciudad que se convirtió en epicentro cultural, especialmente en el metro de Nueva York.

Como parte de la promoción de este lanzamiento, este lunes 13 de enero, Bad Bunny protagonizó una inesperada presentación en el metro de Nueva York. Disfrazado y acompañado por el popular presentador y comediante Jimmy Fallon, el artista sorprendió a los pasajeros al interpretar I Want It That Way, el clásico de los Backstreet Boys. Al finalizar la actuación, ambos revelaron su identidad ante el público. Fallon, con entusiasmo, exclamó: “¡Bienvenidos a la ciudad de Nueva York! Yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene nuevo disco”. La respuesta de los presentes fue eufórica.

Esta intervención fue la segunda de una serie de eventos especiales que Bad Bunny ha llevado a cabo en la Gran Manzana. El domingo anterior, el cantante ofreció un íntimo concierto con orquesta en el Caribbean Social Club, un icónico lugar en Brooklyn. Además, hizo una aparición en The Tonight Show, donde habló sobre el significado de su nuevo álbum. Según explicó, el título DeBÍ TiRAR MáS FOToS refleja su añoranza por haber valorado más el presente y por haber apreciado mejor a las personas y momentos significativos en su vida.

Por su parte, Fallon no es extraño a este tipo de presentaciones, ya que ha realizado múltiples conciertos sorpresa junto a reconocidos artistas en el metro de Nueva York. La colaboración con Bad Bunny suma un capítulo más a sus intervenciones musicales.

Esa noche, Bad Bunny fue invitado al programa de Fallon en el que irrumpió con un grupo de cantantes y bailarines tocando varios instrumentos.

