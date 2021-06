Hace un par de días, ‘La Segura’ se desahogó con sus seguidores en Instagram y les contó que un amigo al que le había dado la confianza y le había abierto las puertas de su casa, prácticamente le robó su camioneta y luego la estrelló, dejándola en pérdida total.

La ‘influenciadora’ caleña, que vive en Medellín, publicó varias historias contando todo lo sucedido, pero horas después las borró. Sin embargo, una página en Instagram que se dedica a compartir información de la farándula colombiana las compartió en su cuenta.

“No saben lo que está pasando por mi vida en estos momentos. Estoy colapsada, siento que voy a estallar. Ayer, en la noche o en la madrugada, no sé, un amigo al que le abrí las puertas de mi casa, al que hemos ayudado con todo el corazón, al que le hemos brindado la confianza, sacó mi camioneta sin permiso. No sé cómo sacó las llaves de acá y sacó mi camioneta sin permiso”, expresó ‘La Segura’.

A pesar de todo, la caleña no quiso revelar el nombre de este amigo, porque no quería dañar su reputación y que lo contaba porque quería dejar el mensaje a sus seguidores de entender y saber a quién le dan la mano y a quien le abren las puertas de su casa.

“Él tenía entrada a mi casa, aquí no lo anunciaban porque como les digo él era como de la casa. Casualmente, como es la vida, se accidentó horrible, la camioneta volcó, está vuelta mierda y pues claramente por encima de cualquier cosa, independientemente de lo que le haya pasado a la camioneta, lo que más me importa es que él esté bien de salud y se recupere”, agregó.

‘La Segura’ dijo sentirse decepcionada y con impotencia, pues no entiende como un supuesto amigo se metió a su casa sin que ella se diera cuenta, sacara las llaves de su camioneta Mercedes y luego se fuera en ella sin decir nada. “Una persona así es capaz de hacer cualquier cosa”, sentenció.

“Había cositas de esta persona que no me gustaban, como que era mitómano, decía muchas mentiras, se creía las mentiras y se inventaba historias, pero uno dice no importa, lo quiero, es mi amigo y no pasa nada, pero miren en lo que terminó”, finalizó.