Tras el fiasco de la semana pasada con la supuesta presencia en Medellín, en Provenza, del actor Johnny Depp, que resultó ser un doble mexicano poco parecido, este viernes 24 de marzo comenzaron a circular un par de videos de Axl Rose, vocalista de la banda Guns N’ Roses.

En las imágenes se ve al músico, caminando por el Parque Comercial El Tesoro, en El Poblado.

En redes sociales algunos fanáticos dicen que estaba acompañada por su mánager Beta Lebeis (que lo acompaña desde hace más de 20 años), que impidió que algunas personas se acercaran y le pidieran fotos o autógrafos.

En las redes del Parque Comercial El Tesoro subieron los dos videos que se conocen de la supuesta visita.

please forgive the admin of this account I totally got it wrong the first time 💀 (it was an honest mistake)

anyway, here’s another video of axl rose in medellín, COLOMBIA 🇨🇴 yesterday

🎥: jose vergara pic.twitter.com/KvituN53Cg

— J. ⚡️ (@TheGNRGiirl) March 24, 2023