El incidente fue ocasionado por una mala maniobra en el despegue, de acuerdo con TMZ, por lo que el piloto se vio obligado a cambiar el destino, para aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ontario, el Los Ángeles, California.

Para lograr un aterrizaje seguro, la aeronave tuvo que volar en círculos, por 3 horas aproximadamente, para gastar suficiente combustible, según informó la cadena Fox 11.

La policía y el departamento de bomberos locales estuvieron atentos al aterrizaje del jet privado para actuar de manera eficiente en tal caso que algo no saliera bien, dice Fox. No obstante, el descenso de la aeronave estuvo bajo control y no se presentó ninguna emergencia mayor.

Pese al susto, Aniston y sus amigas, en las que se encontraban varias celebridades, no cambiaron los planes y optaron por continuar el viaje, en otro jet privado.