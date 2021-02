green

‘El grito’ se sigue oyendo después de alcanzar el estatus de icono cultural moderno, tener su propio emoticón, personajes ficticios inspirados en él e incluso memes que parodian esta pieza, aunque aún había un misterio por resolver.

En la parte superior izquierda de su marco hay una pequeña inscripción escrita a lápiz, descubierta en 1904, que dice: “Solo pudo haber sido pintada por un loco” (Could only have been painted by a madman).

Durante años, los críticos se preguntaron si era un acto vandálico, pero un reciente estudio realizado por los conservadores del Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño de Noruega aclaró la duda sobre el escrito.

Usando tecnología infrarroja para analizar la escritura y compararla con las notas y cartas de Munch, así como los detalles de los eventos que rodearon su primera exhibición pública, los curadores concluyeron que la escritura es de Munch, pero ¿por qué?

“Ha sido examinado ahora con mucho cuidado, letra por letra y palabra por palabra, y es idéntico en todos los aspectos a la letra de Munch”, dijo Mai Britt Guleng, curadora que estuvo a cargo de la investigación.

Una de las hipótesis que dejó el estudio al respecto se da en la primera aparición de la obra en público, en 1895, cuando provocó furiosas críticas y especulaciones públicas sobre el estado mental del artista.

Se cree que en una noche de discusión en la Asociación de Estudiantes, donde Edvard estuvo presente, el joven estudiante de medicina Johan Scharffenberg cuestionó al artista alegando que sus pinturas demostraban que no estaba en su sano juicio. Es probable que Munch agregara la inscripción en 1895 o poco después, comentaron en la investigación.

El diario personal del pintor deja constancia de lo afectado que se sintió por estas acusaciones, y dejó algunos pasajes volviendo a estos incidentes una y otra vez.

Tanto su padre como su hermana sufrieron episodios de depresión y Munch finalmente fue hospitalizado después de un ataque de nervios en 1908.