Estaban en la etapa de las audiciones a ciegas de ‘La voz kids’ 2019 cuando ‘July’ Camargo subió al escenario con la ilusión de estar presente en el famoso programa de música.

Con la mejor actitud, Camargo cantó ‘Locked out of heaven’ y a pesar de su talento, no logró pasar a la siguiente fase. La niña, que tenía 12 años aproximadamente, estaba muy nerviosa por estar ante Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra.

Luego de presentar su canción, Fanny Lu quiso indagar más sobre su vida y las actividades que le gustaba hacer aparte de la música y en el momento en el que la intérprete de ‘Celos’ quería saber en qué curso del colegio se encontraba, le dijo: “¿En qué año estás”?, a lo que ella contestó: “En el 2019”.

Los jurados no aguantaron la risa y el momento que salió al aire se volvió viral en redes sociales. Varios televidentes se burlaron de la niña que no pudo responder correctamente por la presión que sentía.

Lo cierto es que luego de cinco años, Camargo subió un video a sus redes sociales refiriéndose a lo que llama “su momento más humilde”.

“Tengo que confesar que ese día estaba demasiado nerviosa y en mi defensa, la pregunta no estaba bien contextualizada. ¿Qué harían ustedes si les preguntan de dónde eres y luego en qué años estás? A mí se me ocurrió decir todo, menos en qué año de colegio y hasta pensé en decir el año en que nací. Pero bueno, son cosas que pasan, al fin y al cabo todos tenemos momentos humildes”, afirmó la exparticipante.

