“Iba yo por mi vía y, de repente, tan, un golpetazo de la nada. Un bus del Gobierno se salió de su vía y me dejó mi carrito vuelto picha”, aseguró la famosa antioqueña, que hace poco aclaró si le gustan las mujeres.

Sus declaraciones sobre el incidente las dio Natalia París en sus historias de Instagram, donde añadió una fotografía en la que se ve que, si bien ella se refiere al vehículo que la chocó como un “bus del Gobierno”, el bus era uno de servicio público.

Asimismo, la famosa señaló en su publicación que, tras la colisión, se bajó a hablar con el chofer del bus. El conductor le dijo que la culpa no había sido de él, pero, por fortuna, hubo testigos a favor de la modelo y DJ, aseguró ella en su grabación.

Es más, fueron esas personas las que la ayudaron a llamar a las autoridades, para que atendieran el caso. No obstante, nunca llegaron, dijo la paisa.

“Yo me bajé muy tranquila a hablar con el señor y él, obviamente, me decía que no era su culpa. Gracias al cielo había mucha gente que presenció el choque y pues tomaban fotos; yo hice video y tomé fotos. La gente linda se hizo a mi favor y me ayudaron a llamar al tránsito, a la Policía. Pasó media hora y no llegó ni el tránsito ni la Policía, y yo dije: Ah, me voy, porque en un choque con un carro del Gobierno jamás van a responder’”, explicó la celebridad.