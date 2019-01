View this post on Instagram

PROGRAMACIÓN OFICIAL XLII FESTIVAL TURÍSTICO, REINADO NACIONAL DE LA PANELA Y MUESTRA FOLCLÓRICA COLOMBIANA 2019. Un fin de semana pasado por tradiciones, cultura, belleza, arte, folclor, show musical y muchas sorpresas más que solo se viven en Villeta Cundinamarca. 25 candidatas aspirantes a Soberana Nacional de la Panela y nuestra Reina Nacional 2018-2019, María Camila Valencia Ramírez. #ReinadoNacionaldelaPanela2018 #RNP2018 #Villeta #Cundinamarca #Panela