Este miércoles 6 de septiembre se presentó una inesperada situación durante la emisión del programa ‘Lo sé todo’, luego de que el presentador Ariel ‘el Gordo’ Osorio sacara a la luz una fotografía de dos famosos dándose un beso.

“Mis compañeros no tienen conocimiento de este material que ha llegado y del cual solamente yo tengo información exclusiva. Unas imágenes involucran a un par de famosos en un apasionado beso. Le he pedido a la producción que pusieran la foto borrosa para generar expectativa y he pedido que Elianis salga del set y me dejen a solas con Nanis Ochoa”, comentó inicialmente el periodista.

Sin revelar muchos detalles, Osorio comenzó a preguntarle a Ochoa sobre si ella tenía alguna idea de quiénes podrían ser los protagonistas de la foto. Después de unos segundos, la actriz rompió el silencio y se dirigió a su compañero en un tono serio.

“Gordo, yo te voy a pedir el favor…”, empezó a decir, pero fue interrumpida por el presentador. “¿Conoces el lugar donde están los implicados en la fotografía? ¿Por qué el silencio tan largo? No entiendo”, se preguntó Osorio.

La antioqueña, visiblemente molesta con lo que estaba ocurriendo, le hizo un duro reclamo.

—Yo te voy a decir una cosa. Esta semana ha sido muy dura para mí y te quiero decir que aquí me contrataron para presentar— comentó la actriz.

—Jajaja, sí. ¿Qué más?— respondió en tono irónico el periodista.

—Me parece injusto… Vean, esa foto es mía, obviamente la voy a reconocer— dijo Nanis Ochoa.

—O sea, la que está ahí es Nanis Ochoa. Vamos a hacer una cosa… yo no monté esto, esto lo vio un paparazzi o lo que sea y nos lo envió a nosotros. Eres tú con el cantante Danny Marín en este beso comprometedor. Entiendo tu situación, por lo que has pasado y lo mediático el caso que presentamos acá— agregó Ariel Osorio.

|@LoSeTodoCol | La presentadora Nanis Ochoa renunció a Lo Sé Todo luego que el programa revelará una foto en la que se le ve dándose un beso con el cantante Danny Marín. Más información https://t.co/xYW7Y9ZyPg pic.twitter.com/rOcWhso8vw — Canal 1 (@Canal1Colombia) September 6, 2023

Mientras escuchaba cada una de esas palabras, Nanis Ochoa se mostró muy molesta y, una vez le tocaron el tema del video de la aparente pelea con su pareja Juan Pablo Navarrete, pidió la palabra.

“Mira, gordito, yo la verdad me siento irrespetada, expuesta y eso puede pasar en cualquier otro medio y se supone que acá ustedes son mis compañeros”, mencionó la también modelo.

El presentador no dio su brazo a torcer y le indicó que era una noticia de entretenimiento y que tenían que darla. Esto no le gustó mucho a Ochoa, quien expresó su inconformidad con el espacio de chismes.

“¿Yo vine acá a trabajar y me hacen esto? ¿Por qué no hablaron conmigo antes sobre si yo quería que me expusieran de esta manera?”, preguntó molesta.

Su disgusto fue tal que tomó la decisión de retirarse del lugar y renunciar en vivo al programa.

“No me interesa trabajar así. Si cada 8 días me están exponiendo con algo más… ¡no me interesa!”, señaló y se fue set de grabación.

Osorio ni se inmutó y le tiró un dardo a la antioqueña: “Eso no es asunto mío. Lo que te sugiero es que midas tus contenidos y tus acciones porque se vuelven contenido de entretenimiento”.

Luego agregó: “Nuevamente me dejan la silla vacía. Ya he vivido esto, pero qué puedo hacer al respecto. Que los directivos del programa hablen con Nanis Ochoa y aclaren la situación, ya que previamente a su contratación se le había anunciado que este tipo de situaciones podrían suceder”.