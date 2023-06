Anuel sigue siendo el centro de atención con sus constantes mensajes a Karol G. A medida que avanza con su gira por Estados Unidos, el cantante puertorriqueño llama la atención con las fotos que su equipo comparte en redes sociales, acompañadas de dedicatorias a la ‘Bichota’.

El puertorriqueño no se ha limitado a enviar mensajes a la colombiana, sino que también ha lanzado indirectas a Feid, supuesto novio de la cantante. En varias ocasiones, ha mostrado carteles en contra del artista paisa, dejando claro su deseo de volver con la bebecita.

En medio de toda la polémica generada por Anuel, ha vuelto a dar de qué hablar con un mensaje dirigido a Karol G. A través de sus redes sociales, el cantante le pide que deje a Feid y regrese con él. El mensaje fue publicado en sus historias de Instagram, donde escribió: “Mami deja a ese tipo ya por favor, yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas. Llámame mi reina que yo te extraño”, mencionaba el cantante a través de una grabación de TikTok. Es interesante destacar que en el mensaje aparece una bandera de Colombia, lo que podría indicar que el texto fue escrito específicamente para Karol G y no para Yailin.

De hecho, el mensaje del video es claro “Si tú me extrañas, y tú eres mi ex por qué no me lo dices ¿qué sabes tú llámame?” se logra escuchar en su historia. Por supuesto Karol G no ha dicho nada al respecto, pero quien aparentemente reaccionó con una indirecta fue la dominicana pues publicó en su Instagram la lujosa joya que ha creado con el nombre de su canción Narcisista, tema dedicado al músico.